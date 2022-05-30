Зять Ельцина ушел с должности советника Путина

Юмашев ушел от Путина/Фото: коллаж: "Сегодня"

Зять первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина – Валентин Юмашев – отказался от должности советника нынешнего главы государства Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters.

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По информации издания со ссылкой на близких к Юмашеву лиц, его уход разрывает последнюю связь администрации Путина с периодом правления Ельцина. В Кремле эту ситуацию не комментируют, как и Юмашев не отвечает на запросы.

Как отметила первый заместитель исполнительного директора Фонда "Президентский центр Бориса Ельцина" Людмила Телен, Юмашев отказался от должности советника Путина еще в апреле. Он якобы ушел по собственному желанию.

Стоит добавить, что Юмашев работал в Кремле еще при Ельцине, женат на его дочери Татьяне. В 1997 году руководил администрацией президента. Когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, взрослая дочь Юмашева разместила на своей странице в Instagram украинский флаг и написала "Нет войне".

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Кремль решил судьбу захваченных в Украине территорий

Теперь можем говорить, что Россия определилась в вопросе избранного пути дальнейшей судьбы захваченных территорий Украины во время войны, начатой 24 февраля. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Единственное решение, которое было принято в Кремле, это о том, что все территории, которые будут оккупированными и уже оккупированы – это так называемые Л/ДНР, Херсонская область, Запорожская область – если нам не удастся их вернуть, они будут не просто аннексированы, они будут регионами Российской Федерации. Если ранее еще были какие-то колебания и были мысли, что это будут какие-то республики, еще что-то, то сейчас принято полное решение о том, что Украины не существует, существуют только какие-то регионы Российской Федерации, которые будут просто приниматься в РФ", – заявил Денисенко.

По словам советника, сейчас внутри РФ запущена соответствующая пиар-кампания.

"Есть целый вал заявление, что Санкт-Петербург будет отвечать за Мариуполь, кто-то тут еще за что-то будет отвечать. В принципе, рассказывают всем о золотых горах, о роге изобилия, который будет изливаться на украинские территории. Это все – полнейшая чушь. Это все делается, чтобы максимально ускорить процесс возможного улучшения ситуации по лояльности этих территорий к РФ. К сожалению, мы можем говорить, что РФ приняла решение, что все захваченные территории, они будут русскими", – отметил эксперт.

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