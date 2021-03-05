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Члени GreenPeace пофарбували в Парижі Boeing в зелений: відео

5 березня, 16:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Екозахисники хотіли привернути увагу до проблеми забруднення природи через авіаперевезення

Активісти міжнародної екологічної організації GreenPeace провели акцію в паризькому аеропорту, перефарбувавши один з лайнерів в зелений колір.

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Про це повідомляє Le Parisien.

Вранці 5 березня дев'ять екозахисників перелізли через паркан міжнародного аеропорту Шарля де Голля в Парижі і пробралися на злітно-посадкову смугу, де частково пофарбували Boeing 777 національного авіаперевізника Air France.

Літак був припаркований і людей в ньому натоді не було.

Крім того, "грінпісовці" піднялися по сходах на дах повітряного судна і розгорнули транспаранти з написами "Чи знайдеться пілот, який врятує клімат?" і "Рішення: менше літаків".

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Таким чином вони хотіли звернути увагу міжнародної громадськості до збитку, який завдає довкіллю індустрія авіаперевезень.

Також активісти звинуватили уряд Франції у "грінвошингу" – імітації боротьби з проблемами екологічного регулювання та зміни клімату.

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/ Фото: Reuters

Через кілька хвилин до них прибула охорона аеропорту, однак про арешти поки що не повідомлялося.

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Нагадаємо, півтора роки тому екоактивісти, щоправда з іншої організації, теж "осідлали" літак, але не в Парижі, а в Лондоні.

Варто зазначити, що через пандемію коронавірусу авіакомпанії по всьому світу вже значно скоротили обсяги перельотів, що за прогнозом може призвести до втрат на суму 157 млрд доларів в 2020 і 2021 роках.

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Франція Париж экология літак клімат Грінпіс Air France Boeing-777 Greenpeace
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