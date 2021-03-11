Bellingcat виграла суд проти російських пропагандистів "кухаря Путіна"

У РІА ФАН повинні видалити зі свого сайту фейки про журналістів Bellingcat

Суд Амстердама визнав, що петербурзьке інформаційне агентство РІА ФАН поширювало фейки про журналістів і розслідувачів групи Bellingcat.

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Про це Bellingcat повідомила в Twitter

Суд визнав некоректними п'ять статей, опублікованих РІА ФАН в липні і серпні 2020 року.

У статтях помилково стверджувалося, що слідчий Bellingcat Пітер ван Хьюїс та інші журналісти Bellingcat відправляли повідомлення з погрозами співробітникам РІА ФАН, а також пропонували їм хабар.

Ґрунтуючись на доказах, представлених Bellingcat, суд вважає ці твердження помилковими, непідтвердженими фактами і незаконними.

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Суд зобов'язав РІА ФАН оплатити судові витрати Bellingcat, а також видалити образливі статті. РІА ФАН також зобов'язане опублікувати спростування на своєму веб-сайті протягом шести місяців.

У разі невиконання РІА ФАН постанов суду на компанію буде накладено щоденний штраф в розмірі 25 000 євро за кожен день недотримання до максимальної суми в 500 000 євро.

У Bellingcat відзначають, що РІА ФАН є засновником медіагрупи "Патріот", главою Опікунської ради цієї групи є Євген Пригожин.

Цього російського бізнесмена за близькість до президента РФ називають "кухар Путіна".

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Раніше повідомлялося, що хакери намагалися зламати паролі журналістів Bellingcat.

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