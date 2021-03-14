BioNTech створила альянс для збільшення виробництва вакцини від COVID-19 – ЗМІ

Виробництво вакцини розділять між собою 13 компаній з Європи і Канади

Німецька компанія BioNTech, яка за співпраці з американською Pfizer раніше створила вакцину від коронавірусу, тепер об'єднала 13 фармкомпаній в альянс з виробництва препарату, щоб забезпечити ним Євросоюз та інші країни.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, BioNTech розраховує за рахунок альянсу випустити в 2021 році щонайменше два мільярди доз вакцини від COVID-19.

Серед компаній, які можуть увійти до альянсу, джерела називають німецьких виробників Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG і Baxter Oncology; французьких Sanofi і Delpharm; швейцарську Novartis, австрійську Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH і канадську Acuitas Therapeutics.

Планується, що кожна з них візьме на себе певний сегмент виробництва.

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За інформацією співрозмовників видання, переговори почалися ще в жовтні 2020 року, за кілька тижнів до того, як BioNTech оголосила про створення вакцини з Pfizer.

Нагадаємо, напередодні глава компанії BioNTech Угур Шахін заявив, що за необхідності вони з Pfizer можуть виготовити в 2022 році близько трьох мільярдів доз вакцини від коронавірусу.

Водночас головний санітарний лікар України Віктор Ляшко радить українцям не чекати вакцинації від коронавірусу вакциною Pfizer, оскільки в основному громадян мають намір вакцинувати препаратами AstraZeneca, Novavax і Sinovac.

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