Боррель звинуватив Росію в активізації дезінформації у світі

Дезінформація останнім часом перетворилася на проблему "індустріального масштабу" в світі, багато в чому через Росію, яка весь час посилює кампанії з поширення фейків, щоб очорнити демократичні принципи Європейського Союзу і ослабити його.

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Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на слуханнях комітету Європарламенту з іноземного втручання в демократичні процеси.

"Є суб'єкти, такі як Росія, які поширюють і посилюють неправдиву або таку, що вводить в оману, інформацію з наміром підірвати довіру, очорнити нашу демократичну репутацію або ослабити наші міжнародні союзи", – сказав Боррель.

У своїй промові він навів кілька прикладів деструктивної діяльності Росії, зокрема пов'язаної з активним поширенням фейків про західні вакцини від коронавірусу.

"Росія або намагалися дискредитувати західні вакцини і виробників вакцин, просуваючи власну, або пропонувала свою на пільгових умовах третім країнам для отримання геополітичних важелів... Прокремлівські ЗМІ багато писали про побічні ефекти у людей і навіть смерті після вакцинації Pfizer/BioNTech", – обурюється Боррель.

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Він підкреслив, що через таку діяльності Росії та деяких інших країн дезінформація перетворилася на проблему "індустріального масштабу", оскільки все більше учасників використовують цю тактику в різних формах і в різному обсязі.

Боррель закликав членів Євросоюзу і партнерів поліпшити роботу з протидії дезінформації і діяти більш скоординовано.

Нагадаємо, британський експерт вважає, що Захід повинен створити інформаційний аналог Північноатлантичного альянсу у зв'язку з масштабною кампанією дезінформації і пропаганди, до якої вдається Росія.

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