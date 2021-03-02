Боррель обвинил Россию в активизации дезинформации в мире

Дезинформация в последнее время превратилась в проблему "индустриального масштаба" в мире, во многом из-за России, которая все время усиливает кампании по распространению фейков, чтобы очернить демократические принципы Европейского Союза и ослабить его.

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Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на слушаниях комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы.

"Есть субъекты, такие как Россия, которые распространяют и усиливают ложную или вводящую в заблуждение информацию с намерением подорвать доверие, очернить нашу демократическую репутацию или ослабить наши международные союзы", – сказал Боррель.

В своей речи он привел несколько примеров деструктивной деятельности России, в частности связанной с активным распространением фейков о западных вакцинах от коронавируса.

"Россия либо пытались дискредитировать западные вакцины и производителей вакцин, продвигая свою собственную, либо предлагала свою на льготных условиях третьим странам для получения геополитических рычагов... Прокремлевские СМИ много писали о предполагаемых побочных эффектах людей, и даже смертях после вакцинации Pfizer/BioNTech", – негодует Боррель.

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Он подчеркнул, что из-за подобной деятельности России и некоторых других стран дезинформация превратилась в проблему "индустриального масштаба", поскольку все больше участников используют эту тактику в различных формах и в разном объеме .

Боррель призвал членов Евросоюза и партнеров улучшить работу по противодействию дезинформации и действовать более скоординированно.

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