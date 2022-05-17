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Борель зробив важливу заяву щодо України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 травня, 19:12
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Цивілізовані країни продовжують надавати підтримку нашій державі у боротьбі з агресором
Жозеп Боррель (ліворуч) та український військовий (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Жозеп Боррель (ліворуч) та український військовий (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не залишить Україну без воєнної допомоги для захисту від Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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"Європейський союз не допустить, щоб Україна втратила техніку", – заявив Боррель.

Він заявив, що ЄС не допустить ситуації, за якої у критичний момент бойових дій на Донбасі в України закінчиться зброя та військова техніка.

Боррель також додав, що ЄС готовий підтримати Грузію та Молдову як Україну, які відчувають загрозу з боку РФ.

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Військова допомога Україні

  • Візит в Україну міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок виявився дуже результативним для нашої країни. Згідно із заявами представника німецької урядової коаліції, Німеччина планує поставити ЗСУ сучасні танки та гаубиці, паралельно розпочне навчання українських військових користуватися цією технікою
  • Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уве 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною.
  • Політичні та військові чиновники в Ізраїлі все більше схиляються до посилення військової та громадянської допомоги Україні, оскільки дедалі більше доказів російських звірств проти мирного населення України робить хиткий нейтралітет Ізраїлю у війні менш стійким, пише Haaretz.
  • Великобританія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Її розмір – 300 мільйонів фунтів стерлінгів. До нової партії поставок увійде обладнання для радіоелектронної боротьби, протибатарейні системи радіолокації та інше. Раніше Великобританія вже відправила Україні понад 5000 протитанкових ракет та п'ять систем ППО, а також інші боєприпаси та вибухівки.

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Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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