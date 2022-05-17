Борель зробив важливу заяву щодо України

Цивілізовані країни продовжують надавати підтримку нашій державі у боротьбі з агресором

Жозеп Боррель (ліворуч) та український військовий (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не залишить Україну без воєнної допомоги для захисту від Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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"Європейський союз не допустить, щоб Україна втратила техніку", – заявив Боррель.

Він заявив, що ЄС не допустить ситуації, за якої у критичний момент бойових дій на Донбасі в України закінчиться зброя та військова техніка.

Боррель також додав, що ЄС готовий підтримати Грузію та Молдову як Україну, які відчувають загрозу з боку РФ.

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Військова допомога Україні