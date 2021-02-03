Британець впав у кому і прокинувся в новому світі: рідні не знають, як розповісти йому про пандемію

Він двічі перехворів на коронавірус, поки був у комі

У Великій Британії хлопець провів у комі 10 місяців, він майже нічого не знає про пандемію коронавірусу і карантинні обмеження.

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Як повідомляє CNN, 19 річний Джозеф Флавілл потрапив у ДТП 1 березня 2020 року, отримавши важкі травми.

Через три тижні після аварії багато країн почали вводити жорсткий карантин. Родичі поки не знають, як розповісти йому про те, що зараз відбувається в світі.

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Поки він знаходився у комі, встиг двічі перехворіти коронавірусом. До тями хлопець почав приходити наприкінці 2020 року, однак, лікарі поки нікого до нього не пускають.

Здоров'я Джозефа Флавілла поступово відновлюється. Він вже може посміхатися, ворушитися, говорити слова "так" і "ні".

Також ми писали про те, що в Луцькому пологовому будинку хлопчик через кілька днів після народження впав у кому через дві години після щеплення від гепатиту В.

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