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Британські вчені з'ясували, для кого COVID-вакцини ефективніші

2 березня, 19:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Порівняно з людьми похилого віку в молодих менше ризик захворіти на коронавірусну інфекцію

Вчені у Британії заявили, що вакцини від коронавірусної хвороби більш ефективні для молодих людей, ніж для людей похилого віку.

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Про це пише видання Mirror.

У Міністерстві охорони здоров'я Англії вважають, що вакцини можуть забезпечити більш надійний захист молодих вікових груп. Порівняно з людьми похилого віку в молодих менше ризик захворіти на ковід або померти від ускладнень.

За словами британських експертів, вакцинація скоротить рівень захворюваності по всій країні, а після отримання двох доз можна майже повністю запобігти передачі інфекції.

Також результати дослідження показують, що після вакцинації препаратом AstraZeneca госпіталізацій серед осіб після 80 років стало значно менше.

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Керівниця відділу імунізації Міністерства охорони здоров'я Англії Мері Рамзі сказала: "Ми змогли показати, що навіть якщо люди дійсно захворіють на COVID-19 після вакцинації, їхній ризик госпіталізації і смерті помітно знизиться".

Раніше ми писали, що компанія AstraZeneca планує до осені розробити нове покоління вакцини, яка допоможе боротися з новими штамами коронавірусу.

Також ми писали, що жителі Німеччини відмовляються робити щеплення препаратом компанії AstraZeneca. Медики кажуть, що використали тільки 15% наявних доз вакцини.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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