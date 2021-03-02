Британские ученые выяснили, для кого COVID-вакцины более эффективны

По сравнению с пожилыми людьми у молодых меньше риск заболеть коронавирусом

Ученые в Британии заявили, что вакцины от коронавируса более эффективны для молодых людей, нежели для пожилых.

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Об этом пишет издание Mirror.

В Министерстве здравоохранения Англии считают, что вакцины могут обеспечить более надежную защиту молодых возрастных групп. По сравнению с пожилыми людьми у молодых меньше риск заболеть коронавирусом или умереть от осложнений.

По словам британских экспертов, вакцинация сократит уровень заболеваемости по всей стране, а после получения двух доз можно почти полностью предотвратить передачу инфекции.

Также результаты исследования показывают, что после вакцинации препаратом AstraZeneca госпитализаций среди лиц старше 80 лет стало значительно меньше.

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Руководитель отдела иммунизации Министерства здравоохранения Англии Мэри Рамзи сказала: "Мы смогли показать, что даже если люди действительно заболеют COVID-19 после вакцинации, их риск госпитализации и смерти заметно снизится".

Ранее мы писали, что компания AstraZeneca планирует к осени разработать новое поколение вакцины, которая позволит бороться с новыми штаммами коронавируса.

Также мы писали, что жители Германии отказываются прививаться препаратом компании AstraZeneca. Медики говорят, что использовали только 15% имеющихся доз вакцины.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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