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Справа МН17. Україна не знала, що цивільна авіація знаходиться в небезпеці – Нідерланди

6 лютого, 17:33

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Йдеться про закриття повітряного простору

У Нідерландах вважають, що Україна не повинна відповідати за незакритий повітряний простір над Донбасом в липні 2014 року. Тоді в небі був збитий пасажирський літак рейсу MH17.

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Про це повідомляє nu.nl.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок вважає, що Україна не знала, що цивільна авіація знаходиться в небезпеці. При таких обставинах немає підстав для покладання на неї відповідальності.

"Встановлено недостатню кількість фактів, що вказують на те, що українська влада, в той час відповідальна за безпеку цивільної авіації над східною Україною, знала про загрозу для цивільної авіації", – сказав Блок.

Крім того, органи цивільної авіації Росії також не бачили загрози для цивільної авіації. У той час вони несли відповідальність за вже закритий повітряний простір, що прилягає до зони бойових дій на сході України,

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Нагадаємо, в листопаді-2020 суд в Нідерландах відмовився розглядати "альтернативні" версії катастрофи MH17 на Донбасі подібні до вибуху на борту повітряного судна або зізнання пілота українського Су-25 про те, що це нібито він збив малайзійський Boeing.

А за спроби затягнути справу за MH17 в суді родичі загиблих побили захисницю підозрюваного росіянина.

Більше читайте на сайті "Сегодня" в статті "ТОП-10 фейків Росії про катастрофу MH17: від вибуху на борту до підкупу диспетчера".

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Нідерланди Донбас MH17
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