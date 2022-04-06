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Експрем'єр Бельгії обізвав ФРН "похмурим говном" через Україну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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6 квітня, 23:32
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У Європарламенті вимагають запровадження жорсткіших санкцій проти Москви
Гі Верхофстадт вважає, що Німеччина слабкий регіональний лідер / Колаж "Сьогодні"
Гі Верхофстадт вважає, що Німеччина слабкий регіональний лідер / Колаж "Сьогодні"

У Європейському парламенті стався скандал через мляві санкції проти агресора Російської Федерації, війська якої здійснюють в Україні злочини проти людяності. Колишній прем'єр-міністр Бельгії депутат Європарламенту Гі Верхофстадт обізвав уряд Німеччини, який вважає поганим лідером ЄС.

Про це повідомляється на телеграм-каналі радника голови МВС України Антона Геращенка.

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Скандал

У своєму заклику Гі Верхофстадт зазначив, що необхідно сильніше тиснути на Москву, бо зараз санкції нормально не працюють, і це сприяє затягуванню війни в Україні.

"Чому ваші санкції не працюють? Тому що вони розраховані на застосування в умовах демократії, коли є громадська думка. А в Росії немає суспільної думки, немає демократії. Що там у вашому п'ятому пакеті санкцій? Вугілля? Смішно, це лише три відсотки імпорту Росії. Що там далі, SWIFT. Смішно, більше 50% фінансових інститутів РФ уникли цього виду санкцій. Олігархи? Вони майже нічого не втратили від ваших санкцій ", – пояснив політик.

Окрему подяку за м'які санкції Гі Верхофстадт сказав Німеччині.

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"Я очікував, що ви займете лідируючу позицію у цій ситуації. А ви зараз просто похмуре гівно", – резюмував колишній прем'єр-міністр Бельгії.

Санкції

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