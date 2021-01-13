Епідобстановка з COVID-19 погіршилася: Італія на три місяці продовжила режим НС

Італійцям загрожує заборона на пересування між регіонами навіть у "жовтій" зоні

Поки в Україні ламають списи навколо необхідності продовження локдауну до трьох тижнів, влада Італії до кінця квітня продовжила режим НС, який діє у зв'язку з коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляє газета Il Riformista.

За словами глави МОЗ республіки Роберто Сперанца, влада бачать погіршення ситуації з коронавірусом "за всіма параметрами", тому вона зобов'язана вжити нових заходів.

"Уряд вважає за необхідне передусім продовжити до 30 квітня режим НС, який планувалося скасувати 31 січня", – сказав Сперанца.

В Італії наразі всі області розділені на "червону", "жовту" і "зелену" зони залежно від обстановки із зараженими коронавірусом, відповідно, від найважчої до найлегшої. Тепер влада вважає, що можна ввести і так звану білу зону.

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За словами Сперанци, в таких зонах потрібно буде дотримуватися лише базових правил боротьби проти COVID-19, наприклад – носити маски. Він зазначив, що "малоймовірно, що ця зона з'явиться найближчим часом, але ми не втрачаємо надію".

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У середу, 13 січня, міністр виступив у парламенті і заявив, що цього тижня Італія зіткнулася з погіршенням епідеміологічної обстановки. Уряд навіть може запровадити заборону на пересування людей між регіонами не тільки в "червоній", а й в "жовтій" зоні.

Згідно з даними Worldometer, Італія посідає 8-ме місце в світі і 5-те в Європі за кількістю тих, що заразилися коронавірусом (трохи більше як 2,3 млн), жертвами COVID-19 стали майже 80 тис. людей.

Нагадаємо, через пандемію чемпіонат Італії з футболу проходить при порожніх трибунах. Президент Серії А Паоло Даль Піно запропонував уряду дозволити пускати на стадіони вболівальників, яким вже зробили щеплення від COVID-19.

Також нагадаємо, через пандемію коронавірусу в Італії почався загальнонаціональний карантин, у зв'язку з чим вулиці найбільших міст спорожніли. Головне обмеження нового локдауну – заборона на будь-які пересування без необхідності.

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