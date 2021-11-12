Євросоюз хоче залишити Лукашенка без спецназу

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який шантажує сусідів нелегальними мігрантами. Прем'єр-міністр Естонії наполягає на нових обмеженнях, які мають закінчитися безробіттям серед спецназівців Білорусі.
Аргумент Естонії
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що санкції проти Олександра Лукашенка вже непогано діють, а можуть зрештою призвести до того, що у режиму закінчаться гроші на утримання силовиків.
Про це повідомило агентство Politico.
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"З наших розвідувальних даних ми бачимо, що санкції справді працюють. Санкції, які завдають шкоди режиму, матимуть значення, бо в нього врешті-решт закінчаться гроші, які йому знадобляться для виплати зарплати людям на кордоні. Наприклад, поліції чи силам безпеки", – заявила прем'єр Естонії Кая Каллас.
Новий пакет
Євросоюз має намір наступного тижня запровадити санкції проти осіб, які прямо чи опосередковано підтримують незаконне переправлення мігрантів до Білорусі. Мета – щоб ланцюжок контрабандистів був розірваний. Таким чином, під обмеження потраплять авіакомпанії.
Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю виданням Rheinische Post та Bonner General-Anzeiger.
Ситуація
- У Києві вважають, що у Білорусі немає жодної кризи з мігрантами. Це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою. Про це на брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
- В інтернеті з'явився план, як мігранти збираються пробиратися до Європи через Україну на випадок, якщо Польща повністю закриє свої кордони.
- Прикордонне відомство Фінляндії повідомило, що до країни прибуло близько 30 нелегалів, які потрапили до ЄС через територію Білорусі. Найближчим часом ця країна очікує на прибуття більшої кількості біженців.
- 11 листопада в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель поговорила по телефону із президентом Росії Володимиром Путіним, від якого вимагала " припинити використання беззахисних людей у гібридній атаці на Європейський Союз".
- Володимир Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС та Білоруссю з метою вирішення цієї проблеми.