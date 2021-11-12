Євросоюз хоче залишити Лукашенка без спецназу

У відповідь на кризу з мігрантами Євросоюз готує новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

У Європі впевнені, що знають, як послабити режим Лукашенка / Колаж "Сьогодні"

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який шантажує сусідів нелегальними мігрантами. Прем'єр-міністр Естонії наполягає на нових обмеженнях, які мають закінчитися безробіттям серед спецназівців Білорусі.

Аргумент Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що санкції проти Олександра Лукашенка вже непогано діють, а можуть зрештою призвести до того, що у режиму закінчаться гроші на утримання силовиків.

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Про це повідомило агентство Politico.

"З наших розвідувальних даних ми бачимо, що санкції справді працюють. Санкції, які завдають шкоди режиму, матимуть значення, бо в нього врешті-решт закінчаться гроші, які йому знадобляться для виплати зарплати людям на кордоні. Наприклад, поліції чи силам безпеки", – заявила прем'єр Естонії Кая Каллас.

Новий пакет

Євросоюз має намір наступного тижня запровадити санкції проти осіб, які прямо чи опосередковано підтримують незаконне переправлення мігрантів до Білорусі. Мета – щоб ланцюжок контрабандистів був розірваний. Таким чином, під обмеження потраплять авіакомпанії.

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Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю виданням Rheinische Post та Bonner General-Anzeiger.

Ситуація