ЄС може розглянути нові санкції проти Росії: Боррель підбив підсумки візиту до Москви

За словами європейського дипломата, Європа і Росія все більше розходяться

Європейський Союз може розглянути запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема у зв'язку із ситуацією у сфері прав людини.

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Про це написав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі за підсумками візиту в Москву.

Він зазначив, що повернувся в Брюссель "з глибоким занепокоєнням щодо перспектив розвитку російського суспільства і геостратегічного вибору Росії".

"Моя зустріч із міністром Лавровим і послання російської влади під час цього візиту підтвердили, що Європа і Росія розходяться. Схоже, Росія все більше віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенціальну загрозу", – зазначив Боррель.

Він згадав про видворення трьох дипломатів ЄС під час його візиту в Москву, підкресливши, що "російська влада не захотіла скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС".

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"Держави-члени мають ухвалити рішення про наступні кроки, і так, вони можуть містити санкції. І в нас також є ще один інструмент для цього, завдяки нещодавно затвердженому режиму санкцій ЄС у сфері прав людини", – написав представник Євросоюзу.

Нагадаємо, в Естонії розкритикували візит верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в Москву – зокрема, тому, що він не обговорив з главою МЗС РФ Лавровим питання санкцій за порушення прав людини і ситуацію на Донбасі.

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