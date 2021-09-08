ЄС узгодив продовження персональних санкцій проти РФ: терміни

Європейський союз узгодив продовження персональних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Санкції були введені за підрив територіальної цілісності України.
Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.
"Посли ЄС дали зелене світло на продовження на шість місяців заборон на видачу віз і заморожування активів 177 людям і 44 організаціям, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України", – зазначив Рікард Йозвяк.
Тиск на Росію
Раніше Зеленський заявив на зустрічі з Меркель, що Україна і Німеччина мають зберігати тиск на Російську Федерацію.
"Наша позиція про необхідність проведення саміту "Нормандської четвірки" незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерацію повинен зберігатися, і ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів", – заявив президент.
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