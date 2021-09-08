ЄС узгодив продовження персональних санкцій проти РФ: терміни

Євросоюз продовжив санкції на заборону на видачу віз і заморожування активів 177 людям і 44 організаціям

Євросоюз продовжує санкції проти Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський союз узгодив продовження персональних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Санкції були введені за підрив територіальної цілісності України.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

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"Посли ЄС дали зелене світло на продовження на шість місяців заборон на видачу віз і заморожування активів 177 людям і 44 організаціям, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України", – зазначив Рікард Йозвяк.

Тиск на Росію

Раніше Зеленський заявив на зустрічі з Меркель, що Україна і Німеччина мають зберігати тиск на Російську Федерацію.

"Наша позиція про необхідність проведення саміту "Нормандської четвірки" незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерацію повинен зберігатися, і ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів", – заявив президент.

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