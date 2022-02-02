ЄС завершує розробку санкцій проти РФ: по кому вдарять

Європейський Союз завершує розробку санкцій у разі нового вторгнення Російської Федерації до України.
Про це повідомляє польське видання PAP.
Це буде "величезний пакет санкцій"
Здебільшого санкції спрямовані на фінансовий та енергетичний сектори економіки Росії, не залишаться поза увагою олігархи, наближені до російського лідера Володимира Путіна.
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Крім того, у Брюсселі проаналізували товарний експорт до РФ та визначили групи товарів, експорт яких, у разі введення санкцій, заборонять.
Зазначається, що "пакет санкцій" готувався у тісній взаємодії зі США. Також перед ЄС постає завдання синхронізації санкцій різних країн, а не лише Євросоюзу та Штатів, а також Швейцарії, Японії, Канади та Великої Британії.
Роботу з підготовки санкцій планують завершити вже цього тижня, щоб у разі екстреного скликання Ради Європи лідери мали готовий пакунок санкцій, за який можна буде швидко проголосувати.
Загроза вторгнення РФ до України
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Також голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Росії недостатньо сил для вторгнення.