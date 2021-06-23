Є докази: Польща звинуватила спецслужби Росії у кібератаці

Викрадена з акаунту одного з чиновників інформація про закупівлі озброєнь і реакцію Польщі на коронавірус була злита в Telegram

Уряд Польщі має докази причетності до нещодавньої кібератаки на тисячі електронних скриньок та облікових записів у соціальних мережах політиків, громадських діячів та інших поляків спецслужб Росії.

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Про це заявив представник міністра, який координує роботу польських спецслужб, Станіслав Зарін, передає Associated Press.

"Спецслужби мають інформацію, що підтверджує зв'язок хакерів з діяльністю російських спецслужб" , – підкреслив Зарін.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі і військова розвідка встановили, що напад було скоєно групою UNC1151.

У Польщі вважають, що ця атака була частиною кампанії з дестабілізації у Центральній Європі.

Наслідки атаки

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Зарін уточнив, що близько 100 з понад 4350 акаунтів, які було атаковано в Польщі, належать колишнім і нинішнім урядовцям, депутатам і чиновникам місцевих адміністрацій.

Зокрема був зламаний акаунт електронної пошти та соціальних мереж Міхала Дворчика, глави канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Сам Дворчик при цьому стверджує, що в його акаунті не міститься секретної або конфіденційної інформації. Водночас контент, ймовірно з його акаунту, щодо закупівель озброєнь і реакції Польщі на коронавірус разом з посвідченням особи і водійськими правами Дворчика був викладений у червні в Telegram.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір створити новий кіберпідрозділ для реагування на кібератаки, до якого входитимуть спеціальні групи, які зможуть негайно приходити на допомогу жертвам хакерів.

Ми також писали, що наприкінці травня компанія Microsoft зафіксувала нову масовану кібератаку російських хакерів, яку вони вчинили на півтори сотні урядових установ у десятках країн світу.

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