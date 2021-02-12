Європарламент назвав білоруську АЕС загрозою для безпеки ЄС: відео

Білоруська АЕС становить загрозуядерній безпеці Євросоюзу. Таке рішення ухвалив Європарламент.
Офіційний Брюссель переконаний, що атомний об'єкт впритул до ЄС звели поспіхом, знехтували вимогою безпеки і міжнародними стандартами.
Там наводять докази: на станції в кінці минулого року вибухали трансформатори і виходила з ладу системи охолодження.
І це з білоруської АЕС, яка була зведена за кредитні гроші з Росії, в Україну зараз імпортують кіловати. Що заганяє галузь в ще більший енергокризу і ставить під загрозу нашу енергобезпеку.
Цим стурбовані європейські депутати.
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Європарламент занепокоєний розташуванням Островецької атомної електростанції за 50 кілометрів від Вільнюса (Литва) та у безпосередній близькості до інших країн Євросоюзу, зокрема, Польщі, Латвії та Естонії. Станція реалізовується як геополітичний проєкт Білорусі та Росії, і її будівництво та майбутня діяльність є джерелом можливої загрози для Європейського Союзу та її держав-членів з огляду на безпеку, здоров'я та захист довкілля, говориться в рішенні Європарламенту.
Нагадаємо, через кілька днів після запуску перша атомна електростанція Білорусі перестала працювати. В уряді відмовилися називати офіційну причину зупинки, проте, за інформацією ЗМІ, це сталося через поломку трансформатора напруги.
Крім того, під час відкриття АЕС Олександр Лукашенко заявляв, що це "історичний момент" і його країна "стає ядерною державою".
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