Русский
$ 27,84
33,81
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Європарламент назвав білоруську АЕС загрозою для безпеки ЄС: відео

12 лютого, 21:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Атомний об'єкт впритул до ЄС звели поспіхом

Білоруська АЕС становить загрозуядерній безпеці Євросоюзу. Таке рішення ухвалив Європарламент.

Реклама

Офіційний Брюссель переконаний, що атомний об'єкт впритул до ЄС звели поспіхом, знехтували вимогою безпеки і міжнародними стандартами.

Там наводять докази: на станції в кінці минулого року вибухали трансформатори і виходила з ладу системи охолодження.

І це з білоруської АЕС, яка була зведена за кредитні гроші з Росії, в Україну зараз імпортують кіловати. Що заганяє галузь в ще більший енергокризу і ставить під загрозу нашу енергобезпеку.

Цим стурбовані європейські депутати.

В тренді
Нардеп від "Слуги народу" засвітився на форумі у Лукашенка
Реклама

Читайте також: Білоруський опозиціонер про купівлю Україною електроенергії: фінансуєте репресії Лукашенка

Європарламент занепокоєний розташуванням Островецької атомної електростанції за 50 кілометрів від Вільнюса (Литва) та у безпосередній близькості до інших країн Євросоюзу, зокрема, Польщі, Латвії та Естонії. Станція реалізовується як геополітичний проєкт Білорусі та Росії, і її будівництво та майбутня діяльність є джерелом можливої загрози для Європейського Союзу та її держав-членів з огляду на безпеку, здоров'я та захист довкілля, говориться в рішенні Європарламенту.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, через кілька днів після запуску перша атомна електростанція Білорусі перестала працювати. В уряді відмовилися називати офіційну причину зупинки, проте, за інформацією ЗМІ, це сталося через поломку трансформатора напруги.

Крім того, під час відкриття АЕС Олександр Лукашенко заявляв, що це "історичний момент" і його країна "стає ядерною державою".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Білорусія Європарламент АЕС Украина
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Польщі вже понад 1,5 тисячі випадків
У Польщі вже понад 1,5 тисячі випадків "побочки" після вакциниЄвросоюз
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квитки
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квиткиТранспорт
Коронавірус еволюціонує. До чого призведе мутація інфекції?
Коронавірус еволюціонує. До чого призведе мутація інфекції?Євросоюз
Європарламент закликав Україну заборонити сайт
Європарламент закликав Україну заборонити сайт "Миротворець"Євросоюз
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІ
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІСША
Австрія готова виробляти російську вакцину: канцлер назвав умову
Австрія готова виробляти російську вакцину: канцлер назвав умовуЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти