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Європу накриють пил і пісок із Сахари: які країни постраждають

21 лютого, 23:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Іспанії прогнозують "грязьові дощі"

З пустелі Сахара (Північна Африка) в сторону Європи вітри несуть величезний шлейф з пилу і піску, який найближчими днями накриє кілька європейських країн. Найбільше постраждають Франція і Іспанія.

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Про це повідомляє SciTechDaily з посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і Службу моніторингу атмосфери Copernicus.

На знімку космічного агентства NASA, зробленому за допомогою камери поліхроматичного зображення Землі, видно, що більша частина пилового шлейфу перебуває на захід від Африки, але також видно "вуса" пилу, які вітри відносять в сторону Європи.

Згідно з прогнозом Copernicus, велика частина пилу, яка досягне Європи, швидше за все, буде зосереджена над Іспанією і Францією, але шлейф може досягти і Норвегії.

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Зазначається, що в деяких частинах Іспанії може спостерігатися "грязьовий дощ", оскільки шлейф пилу в поєднанні з погодним фронтом викличе підвищення температури. Пил може погіршити якість повітря і прискорити танення снігового покриву.

Нагадаємо, в січні в африканській пустелі Сахара випав сніг – зазвичай у цей час середня температура тут становить близько 20 градусів тепла.

У квітні 2020 року сильна буря з пилом і піскомнакрила Київ – небо в місті стало сіро-молочного кольору, а клуби пилу здіймалися над висотками.

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Іспинія Европа пісок Сахара пустеля пил
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