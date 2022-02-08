Франція не йде на поступки Росії – експосол США похвалив Макрона

Джон Гербст оцінив підсумки візитів французького президента в Україну та Росію

Джон Гербст, Емманюель Макрон / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Дії Франції допомагають у вирішенні українського питання, сказав директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Потрібно похвалити Макрона за те, що він послав французькі війська до Румунії. Це, я сказав би, внесок у гарне вирішення кризи. Були чутки, ніби він порушував можливість так званої фіналізації України. Але я знаю, що насправді він цього не робив. Взагалі я сказав би, що підхід і Німеччини, і Франції в Мінському процесі не дуже сильний, хоч і непоганий. Вони намагаються якось налагодити ситуацію, але вони не готові вжити сильних заходів, щоб показати Кремлю, що агресія буде не в інтересах Росії та самого Путіна", – сказав він.

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Гербст зазначив, що президент Франції не пішов на поступки Путіну.

"З одного боку, Росія не готова змінити свою жорстку позицію, свій жорсткий виклад Мінських угод. Але Франція не готова робити якісь компроміси, які б Кремль вітав. Взагалі, це непогано — що Макрон не пішов на поступки", – сказав він.

Зустрічі з Макроном

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним 7 лютого, а з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

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За підсумками зустрічі із Зеленським Емманюель Макрон сказав, що Франція та Німеччина продовжуватимуть виконувати роль посередника, щоб урегулювати конфлікт в Україні.

Також він зазначив, що в Берліні незабаром відбудеться засідання політрадників, і висловив сподівання, що процес (виконання Мінських угод. – Ред.) просуватиметься "незалежно від тиску на кордонах України".

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