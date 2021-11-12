Франція застерігає Росію від нової хвилі агресії проти України: будуть серйозні наслідки

Водночас міністри закликали Кремль якнайшвидше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату.

Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні. Колаж "Сьогодні".

У п'ятницю, 12 листопада, відбулася зустріч міністрів закордонних справ та оборони Росії та Франції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства Збройних Сил Франції

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Подробиці

Сторони порушили питання погіршення ситуації в Україні через агресію з боку РФ. Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан та міністр оборони Флоренс Парлі висловили своє занепокоєння у зв'язку з погіршенням ситуації безпеки в Україні.

"Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні і чітко попередили про серйозні наслідки подальшої можливої шкоди територіальної цілісності України", – зазначає прес-служба.

Водночас міністри закликали Кремль якнайшвидше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату і нагадали Росії про її зобов'язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до вимог ОБСЄ.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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