Глава Єврокомісії звинуватила РФ у спробах газового шантажу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн звинуватила Росію у використанні газу як інструмент для шантажу споживачів енергії в Європі після того, як "Газпром" припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Деталі
"Це невиправдано і неприйнятно", — заявила фон дер Ляйен.
Глава Єврокомісії зазначила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника газу.
Далі по темі
Крім того, вона заявила, що зараз комісія працює над забезпеченням альтернативних потоків і координує відповідні заходи в масштабах всього Європейського Союзу.
Зеленський поспілкувався з президентом Єврокомісії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ембарго на нафту має бути в шостому пакеті санкцій проти Росії.
Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.
"Дізнався про хід підготовки 6-го пакета санкцій, який повинен містити ембарго на нафту", — заявив глава держави.
Він також подякував за рішення Європейської Комісії скасувати тарифи і квоти на українську промислову та аграрну продукцію.
В ході діалогу з Урсулою фон дер Ляйен президент також обговорив подальшу фінансову підтримку України, в тому числі макрофінансову допомогу.