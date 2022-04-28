Глава Єврокомісії звинуватила РФ у спробах газового шантажу

Росія використовує газ як інструмент для шантажу споживачів енергії в Європі

Урсула фон дер Ляйєн звинуватила РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн звинуватила Росію у використанні газу як інструмент для шантажу споживачів енергії в Європі після того, як "Газпром" припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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"Це невиправдано і неприйнятно", — заявила фон дер Ляйен.

Глава Єврокомісії зазначила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника газу.

Крім того, вона заявила, що зараз комісія працює над забезпеченням альтернативних потоків і координує відповідні заходи в масштабах всього Європейського Союзу.

Зеленський поспілкувався з президентом Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ембарго на нафту має бути в шостому пакеті санкцій проти Росії.

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Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"Дізнався про хід підготовки 6-го пакета санкцій, який повинен містити ембарго на нафту", — заявив глава держави.

Він також подякував за рішення Європейської Комісії скасувати тарифи і квоти на українську промислову та аграрну продукцію.

В ході діалогу з Урсулою фон дер Ляйен президент також обговорив подальшу фінансову підтримку України, в тому числі макрофінансову допомогу.

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