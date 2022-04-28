Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Глава Єврокомісії звинуватила РФ у спробах газового шантажу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 03:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія використовує газ як інструмент для шантажу споживачів енергії в Європі
Урсула фон дер Ляйєн звинуватила РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Урсула фон дер Ляйєн звинуватила РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн звинуватила Росію у використанні газу як інструмент для шантажу споживачів енергії в Європі після того, як "Газпром" припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Реклама

Деталі

"Це невиправдано і неприйнятно", — заявила фон дер Ляйен.

Глава Єврокомісії зазначила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника газу.

Крім того, вона заявила, що зараз комісія працює над забезпеченням альтернативних потоків і координує відповідні заходи в масштабах всього Європейського Союзу.

Зеленський поспілкувався з президентом Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ембарго на нафту має бути в шостому пакеті санкцій проти Росії.

Реклама

Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"Дізнався про хід підготовки 6-го пакета санкцій, який повинен містити ембарго на нафту", — заявив глава держави.

Він також подякував за рішення Європейської Комісії скасувати тарифи і квоти на українську промислову та аграрну продукцію.

В ході діалогу з Урсулою фон дер Ляйен президент також обговорив подальшу фінансову підтримку України, в тому числі макрофінансову допомогу.

Реклама

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 27 квітня
1
Особовий склад 22 400
Особовий склад
2
Літаки 185
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артилерія 421
Артилерія
7
Засоби ППО 71
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 207
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1666
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Виявив особисту мужність: відволік на себе ворога, завдяки чому повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти