Глава МЗС Німеччини оцінила перспективу переговорів із Путіним через призму Бучі

Анналена Бербок нагадала про жорсткі вбивства людей російськими окупантами

Бербок вважає, що зараз із Путінім неможливо домовитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час поїздки до України була найбільше шокована відвідинами Бучі і близьким знайомством з обставинами воєнних злочинів Росії.

Бербок в інтерв'ю Spiegel зізналася, що пережила багато шокових моментів у свої перші шість місяців на посаді міністра закордонних справ:

Реклама

"Одним із найгірших моментів був той момент, коли український генпрокурор, коли я відвідала Бучу, показав мені папку з фотографіями, серед яких була маленька дитина, яку застрелили на сходах підвалу, і 16-річний хлопець, якому постріл влучив прямо в груди. Це все говорить про те, що зараз неможливо домовитися з цим Путіним. Йдеться про знищення. Навіть дітей".

Також Анналена Бербок розповіла, що Захід не може дозволити собі втрутитись у війну в Україні, навіть щоб створити гуманітарні коридори для населення. За її словами, жорстокість зовнішньої політики полягає в тому, що іноді доводиться зберігати холоднокровність і терпіти той факт, що нічого не вдієш.

Шольц пояснив, чому Німеччина дає Україні мало зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні з такою ж інтенсивністю, як це роблять США.

Як зазначив Шольц, необхідно зрозуміти, що існує різниця між Німеччиною і такою державою, як Штати: американська влада багато витрачає на оборону, багато інвестує в це і тому володіє великими запасами озброєння.

Реклама

Раніше Олаф Шольц заявляв, що Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку. Санкції проти Росії, за його словами, діятимуть доти, доки країна не досягне "справедливої угоди" з Україною. Також канцлер дав надію українцям заявою щодо розширення ЄС.