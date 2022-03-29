Глава МЗС Угорщини розкритикував лідера опозиції за підтримку України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обурився через твіт лідера об'єднаної опозиції на підтримку України. Своє обурення міністр висловив у відеозверненні. "Європейська правда".
Сійярто вважає, що така підтримка України, яка висловлена в заяві політика, втягує Угорщину у війну з Росією.
Що сталося
Головний суперник прем'єр-міністра Віктора Орбана на призначених на 3 квітня виборах Петер Маркі-Зай підтримав акцію, що відбулася у Будапешті у ці вихідні для підтримки українців, які загинули у Маріуполі від російських бомбардувань.
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Цю акцію підтримав президент України Володимир Зеленський. Петер Маркі-Зай відповів йому в Twitter: "Народ Угорщини чує ваші слова. Чекаю того дня, коли ми зможемо зустрітися на березі Дунаю та обмінятися думками про майбутнє ЄС та мирне співіснування наших націй". До повідомлення він додав фотоакції, а пізніше додав повідомлення про необхідність підтримки українських біженців.
Чим незадоволений глава МЗС Угорщини
Петер Сійярто заявив, що підтримку в уряді Угорщини вважають неприйнятною.
"Петер Маркі-Зай звернувся до Twitter до президента України. Цим він дав зрозуміти, що вони вже погодилися. Домовилися, що якщо урядом в Угорщині керуватимуть ліві, вони негайно проголосують за санкції щодо газу та нафти і негайно почнуть постачання зброї в Україну", — сказав глава угорського МЗС.
Позиція Угорщини щодо війни в Україні
- Угорщина прикладає масу зусиль, щоб не бути втягнутою у війну, тому не піде на прохання української сторони. Про це на своїй сторінці у Facebook раніше писав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. За його словами, для керівництва безпека Угорщини та угорського народу на першому місці.
- Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова відмовилася їхати до Угорщини на зустріч глав оборонних відомств Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) через позицію Будапешта щодо санкцій проти Росії.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ще до початку війни заявляв, що вторгнення Росії в Україну може призвести до хвилі із сотень тисяч українських біженців, що ринуть у країну. При цьому Угорщина виступала проти санкцій щодо РФ.