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Глава МИД Венгрии раскритиковал лидера оппозиции за поддержку Украины

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 20:26
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Петер Сийярто заявил, что соперник Орбана втягивает страну в войну с Россией
Петер Марки-Зай (слева), Петер Сийярто
Петер Марки-Зай (слева), Петер Сийярто / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмутился из-за твита лидера объединенной оппозиции в поддержку Украины. Свое возмущение министр высказал в видеообращении, сообщает "Европейская правда".

Сийярто считает, что такая поддержка Украины, которая высказана в словах политика, втягивает Венгрию в войну с Россией.

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Что произошло

Главный соперник премьер-министра Виктора Орбана на назначенных на 3 апреля выборах Петер Марки-Зай поддержал акцию, состоявшуюся в Будапеште в эти выходные для поддержки украинцев, погибших в Мариуполе от российских бомбардировок.

Эту акцию поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Петер Марки-Зай ответил ему в Twitter: "Народ Венгрии слышит ваши слова. Жду того дня, когда мы сможем встретиться на берегу Дуная и обменяться мнениями о будущем ЕС и мирном сосуществовании наших наций". К сообщению он добавил фото акции, а позже добавил сообщение о необходимости поддержки украинских беженцев.

Чем недоволен глава МИД Венгрии

Петер Сийярто заявил, что поддержку в правительстве Венгрии считают неприемлемой.

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"Петер Марки-Зай обратился в Twitter к президенту Украины. Этим он дал понять, что они уже согласились. Договорились, что если правительством в Венгрии будут руководить левые, они немедленно проголосуют за санкции по газу и нефти и немедленно начнут поставки оружия в Украину", — сказал глава венгерского МИД.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

  • Венгрия прикладывает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook ранее писал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, для руководства безопасность Венгрии и венгерского народа на первом месте.
  • Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу глав оборонных ведомств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) из-за позиции Будапешта по поводу санкций против России.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще до начала войны заявлял, что вторжение России в Украину может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну. При этом Венгрия выступала против санкций в отношении РФ.

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Старший лейтенант Усов Павел - командир танкового подразделения. Ранее защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Киевщины. Погиб в танковом бою, успев уничтожить несколько единиц вражеской техники. Герой Украины. Посмертно.

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Джулия Шифф - бывший летчик-истребитель ВВС Италии. Одна из лучших военных пилотов своей страны, но из-за гендерных проблем вынуждена была уйти из армии. С начала российско-украинской войны 23-летняя итальянка служит в Киеве - в составе Интернационального легиона, защищает небо Украины от оккупантов. В своей части она - единственная женщина.
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