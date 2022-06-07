Греція назвала термін, коли дасть військову техніку Україні

Уряд назвав умову постачання БМП

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У Греції розповіли, коли країна зможе передати Україні близько 100 одиниць бойових машин піхоти БМП-1. Представник грецького уряду заявив, що Афіни передадуть Києву близько 100 одиниць БМП-1 радянської розробки після того, як обіцяні Берліном німецькі бойові машини піхоти Marder надійдуть до Греції. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Причиною такої позиції грецького уряду є конфлікт країни з Туреччиною. Зазначається, що Анкара замахується на деякі грецькі острови, розташовані в східній частині Егейського моря. Тому збройні сили Греції приведені у стан бойової готовності. У травні Афіни вже заявляли, що поставлять Україні важке озброєння лише за його негайної заміни.

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Плани з передачі техніки

31 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина передасть Греції свої БМП, а Афіни надішлють до України бронетехніку радянського зразка.

Греція має на озброєнні БМП-1, які раніше використовувала армія Німецької Демократичної Республіки (НДР) і після об'єднання Німеччини не були потрібні Бундесверу. Усі машини були чехословацького виробництва та пройшла місцеву модифікацію, внаслідок чого отримала індекс БМП-1A1 Ost. У 1990-х роках Греція отримала близько 500 таких бойових машин піхоти, частина була передана Єгипту, частина – Іраку.

Нещодавно міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос намітив масштаб постачання озброєння до України. Керівник оборонного відомства назвав озброєння, яке країна вже передала чи планує передати Україні найближчим часом.

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