Хакери з Росії викрали інформацію про вакцину Pfizer – ЗМІ

Кіберзлочинців цікавила також стратегія вакцинації у країнах ЄС

Хакери з Росії і Китаю стоять за кібератаками на Європейське агентстволікарських засобів (EMA), скоєних у грудні 2020 року, в результаті яких вони зокрема викрали частину документів щодо вакцини BioNTech/Pfizer.

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Про це повідомили ознайомлені з розслідуванням джерела нідерландського видання De Volkskrant, передає DW.

Зазначимо, EMA ще наприкінці минулого року визнало, що було атаковане кіберзлочинцями, але досі не уточнювалося, хто стоїть за нападом.

Співрозмовники видання розповіли, що восени 2020 року російські хакери розіслали низці співробітників EMA електронні листи, відкриття яких призвело до встановлено зловмисного програмного забезпечення.

Хакери нібито користувалися доступом до внутрішніх мереж агентства протягом щонайменше місяця, а насамперед їх цікавила стратегія вакцинації у країнах ЄС і препарати яких виробників придбавають європейські держави.

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Джерела також стверджують, що хакери викрали частину документів щодо таких виробників вакцин, як німецька компанія BioNTech і американська Pfizer. Пізніше деякі з них з'явилися в російськомовному сегменті інтернету, але зі зміненими даними. Експерти припускають, що злочинці хотіли за допомогою дезінформації поставити під сумнів ефективність препарату BioNTech/Pfizer.

А хакери з Китаю отримали доступ до внутрішніх мереж EMA ще навесні 2020 року, провівши кібератаку на один з німецьких університетів.

Росія і Китай традиційно заперечують причетність до атак.

Нагадаємо, в грудні ЕМА зокрема повідомляла, що хакери отримали доступ до інформації про вакцину проти коронавірусу від Moderna, яку компанія-розробник передала Європейському агентству.

У лютому 2021 року хакери з Північної Кореї намагалися зламати сервери компанії Pfizer, щоб отримати дані про COVID-вакцину.

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