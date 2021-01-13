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Злякалися санкцій: ще одна компанія відхрестилася від "Північного потоку – 2"

13 січня, 17:03

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Американські дипломати і впливові сенатори натиснули на керівництво Ramboll

Слідом за норвезькою компанією DNV GL, яка раніше відмовилася брати участь в проекті будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2", проєкт покинула датська Ramboll.

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Про це повідомляє Politiken.

За даними видання, інжинірингова компанія, яка мала брати участь в завершенні будівництва, вирішила відмовитися, побоюючись санкцій з боку США.

Буцім восени американські дипломати і впливові сенатори погрожували керівництву Ramboll, тому в компанії змирилися з тиском.

У самій Ramboll, а також в прес-службі оператора проекту Nord Stream 2 AG, цю інформацію коментувати відмовилися.

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Нагадаємо, що 1 січня набули чинності американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік".

Учасникам дано 30 днів на те, аби покинути проекти, в іншому випадку їм загрожують санкції. Список європейських підприємств – союзників проекту газопроводу опублікують 14-15 січня.

Але навіть цим США можуть не ограни – в адміністрації президента Дональда Трампа готують новий пакет санкцій проти "Північного потоку – 2".

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Данія газопровід санкції Nord Stream 2 Північний потік 2
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