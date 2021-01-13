Испугались санкций: еще одна компания открестилась от "Северного потока – 2"

Американские дипломаты и влиятельные сенаторы надавили на руководство Ramboll

Вслед за норвежской компанией DNV GL, которая ранее отказалась участвовать в проекте строительства российского газопровода "Северный поток – 2", проект покинула датская Ramboll.

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Об этом сообщает Politiken.

По данным издания, инжиниринговая компания, которая должна была принимать участие в завершении строительства, решила отказаться, опасаясь санкций со стороны США.

Якобы осенью американские дипломаты и влиятельные сенаторы угрожали руководству Ramboll, поэтому в компании смирились с давлением.

В самой Ramboll, а также в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG, эту информацию комментировать отказались.

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Напомним, что 1 января вступили в силу американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Участникам дано 30 дней на то, чтобы покинуть проекты, в противном случае им грозят санкции. Список европейских предприятий — союзников проекта газопровода опубликуют 14-15 января.

Но даже этим США могут не ограниться – в администрации президента Дональда Трампа готовят новый пакет санкций против "Северного потока – 2".

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