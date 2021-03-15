Італія не виявила небезпечних "побочок" у вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Голова місцевого регулятора заявив, що надійних даних поки немає

Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) вважає, що надійних даних про те, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca становить небезпеку для здоров'я, поки немає.

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Про це заявив голова AIFA Джорджо Палу, передає "Інтерфакс" з посиланням на італійське телебачення.

"Взаємозв'язку між смертю людей і вакциною AstraZeneca зараз не виявлено", – заявив голова лікарського регулятора Італії.

Раніше в неділю міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца також заявив, що вакцини в Італії і Європі були "ефективними і безпечними", і всі перевірки були виконані, коли його запитали про можливу заборону деяких препаратів для вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, північний регіон Італії П'ємонт заявив, що припинить використання партії вакцини від коронавірусу AstraZeneca, після того як в суботу після вакцинації помер учитель.

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Ми також повідомляли, що Норвегія, Італія, Ісландія і Данія зупиняють використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca у зв'язку з можливими побічними ефектами препарату.

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