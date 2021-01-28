Побиття українського підлітка в Парижі: ЗМІ кажуть про вендету, поліція мовчить

Український підліток Юрій Крученик, якого жорстоко побили у Парижі, переніс уже дві операції і потроху починає їсти. Він досі у лікарні і, як розповідає мати, у дитини часто трапляються панічні атаки. Поліція ж і досі вивчає відео нападу.

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Як просувається розслідування, розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Євгенія Руденко у новинах "Сьогодні".

По всьому скверу у центральному районі Парижа розклеєно оголошення "Шукаємо свідків побиття Юрія. Це сталося саме тут 15 січня ввечері. Не лишайтеся байдужим і повідомте, якщо знаєте хоч щось". Це в двох хвилинах пішки від коледжа, де вчиться Юрій.

Саме з цього сквера рятувальники забрали його до лікарні. Тепер однокласники українця, за словами місцевої поліції, навіть бояться ходити тут і потребують психологічної допомоги.

Відео: Сьогодні

Напад на Юрія французькі медіа називають не побиттям, а лінчуванням – жорстокість нападників шокувала французів. За словами матери Юрія, Наталії Крученик, рятувальники спочатку не хотіли їй навіть показати сина і казали, що здивовані, як він досі при тямі, бо втратив дуже багато крові.

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На сьогодні Юрій переніс вже дві операції і почав потроху їсти. Мати постійно поруч із сином, практично не лишає його насамоті, бо у нього панічні напади. Вона погодилася дати інтерв’ю, коли була з Юрієм у лікарні.

"Прогнози не дають, і те, що він почав говорити хоча б трошки, то кажуть, що це дуже хороший знак, що дуже радує, дякуючи молитвам усіх і лікарям – вже набагато краще", – розповідає мати постраждалого Наталія Крученик.

- А що він говорить про те що сталося?

- Поки не дуже про це говорили, але щось було, не знаю поки що нічого, деталей не знаю, але щось було.

- Щось було – що ви маєте на увазі?

- Якісь сварки, якісь непорозуміння дитячі до того були.

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Французька поліція уже не перший рік займається війнами кварталів і страшними бійками "вендеттами". У листопаді минулого року жертвою сутичок став 18-річний юнак, тоді за цією справою заарештували шістьох нападників, серед них було двоє неповнолітніх.

Відео, де кривдники б’ють Юрія, ще офіційно не підтверджене поліцією. Ба більше, там з'ясовують – кому вдалося знайти це відео і поширити.

"Я бачу наслідки. Я бачу людину у важкому стані, я бачив це відео, і якщо це відео візьме слідство, то там тягне на важкий злочин, там йдеться про спробу вбивства, тому що вони били по життєво важливих органах. Але підкреслюю, що оцінку цьому має давати слідство і суд", – каже посол України у Франції Вадим Омельченко.

У медіапросторі з’являються все нові відео, на одному з них видно напад і чутно слова про чергову вендетту. У соцмережах вважають, що за кадром говорить Юрій, але жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає. Мати Юрія заперечує, що це голос її сина.

"Я бачила це відео, це голос не Юрія, я голос своєї дитини дуже добре знаю", – каже жінка.

Юридична поліція, яка займається розслідуванням справи Юрія, відмовляється від будь-яких коментарів, посилаючись на таємницю слідства, і підкреслює, що вся інформація у медіа може бути спекуляцією.

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