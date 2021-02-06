Карантин в Бельгії пом'якшують: відкриють зони відпочинку і зоопарки

За весь час пандемії в країні понад 700 тисяч випадків COVID-19

У Бельгії уряд починає з 8 лютого пом'якшувати карантинні заходи, введені раніше через пандемію коронавірусу.

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Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, передає VRT.

З 8 лютого в країні планують відкрити зони відпочинку і кемпінги, а вже з 13 лютого – зоопарки та перукарні.

З 1 березня роботу відновити зможуть салони краси та масажні кабінети. Однак персоналу необхідно буде дотримуватися суворі санітарні заходи.

За останніми даними, в Бельгії зафіксували понад 719 тисяч випадків коронавірусу. За весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло понад 21 тисяч осіб.

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Нагадаємо, влада Бельгії ввела вікові обмеження при застосуванні вакцини від коронавірусу шведсько-британської компанії AstraZeneca. Людям старше 55 років препарат вводити не будуть.

Препарат AstraZeneca буде застосовуватися в рамках переходу до другого етапу вакцинації, цільовою групою якої стане медперсонал країни. Масова вакцинація розпочнеться в Бельгії тільки навесні.

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