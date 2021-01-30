Коронавірус мутує: Німеччина вводить жорсткі обмеження до 17 лютого

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада Німеччини вводить жорсткі обмеження на в'їзд в ФРН з деяких країн, де був зафіксований коронавірус, який мутував.
Про це пише DW.
Заборонено буде в'їжджати в країну з Великої Британії, Ірландії, Португалії, Бразилії і ПАР.
Зазначається, що з 31 січня список таких країн і регіонів розширять.
Обмеження діятимуть до 17 лютого.
За останніми даними, в Німеччині було зафіксовано понад 2,19 мільйони випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, з початку пандемії померли понад 55 тисяч осіб.
Також ми писали, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про посилення обмежень на поїздки через пандемію коронавірусу. Франція закриває свої кордони.
Нагадаємо, в Грузії після відновлення роботи магазинів і громадського транспорту введуть карантин вихідного дня.
Як повідомляли раніше в Лівані вирують протести проти карантинних обмежень. В результаті зіткнення протестувальників з силовиками постраждали понад 200 осіб.
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