Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для України

На думку політолога, комюніке – сприятлива тенденція. Це означає, що ми залишаємося в глобальному порядку денному, про Україну і війну на Донбасі не забули

G7 зробили важливу заяву по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Країни "Великої сімки" за підсумками саміту зробили важливу заяву щодо України. Зокрема, підтвердили свою підтримку суверенітету країни і визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі. Журналісти "Сьогодні" розібралися, що це означає.

"Знизьте напруженість"

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У комюніке лідери G7 закликали Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, вивести російські війська і техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові.

"Ми залишаємося твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку "нормандського процесу" для забезпечення виконання Мінських угод і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемир'ю", – йдеться в заяві.

"Велика сімка" підтвердила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Також політики закликали Київ до подальшого проведення реформ.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський висловив подяку за незмінну підтримку незалежності та територіальної цілісності України, а також заклик до агресора відвести війська.

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"Крим – це Україна", – підкреслив глава держави.

Позитивна тенденція

Політолог Володимир Фесенко вважає, що спільне комюніке, яке відображає позицію країн G7 і Євросоюзу, – це сприятлива тенденція для України.

"Для нас важливо те, що ми залишаємося в глобальному порядку денному. Про нас не забувають, адже у нас дехто любить на цю тему розмірковувати, мовляв, ми нікому не потрібні, на нас всі махнули рукою. Ні, ось ця спільна заява показує, що про Україну і війну на Донбасі пам'ятають", – зазначив він.

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Водночас, упевнений експерт, один документ не зможе змінити ситуацію на Донбасі – розв'язання конфлікту, як і раніше, залежить від Росії.