Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для України

G7 зробили важливу заяву по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Країни "Великої сімки" за підсумками саміту зробили важливу заяву щодо України. Зокрема, підтвердили свою підтримку суверенітету країни і визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі. Журналісти "Сьогодні" розібралися, що це означає.
"Знизьте напруженість"
У комюніке лідери G7 закликали Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, вивести російські війська і техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові.
"Ми залишаємося твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку "нормандського процесу" для забезпечення виконання Мінських угод і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемир'ю", – йдеться в заяві.
"Велика сімка" підтвердила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Також політики закликали Київ до подальшого проведення реформ.
Реакція Зеленського
Президент Володимир Зеленський висловив подяку за незмінну підтримку незалежності та територіальної цілісності України, а також заклик до агресора відвести війська.
"Крим – це Україна", – підкреслив глава держави.
Позитивна тенденція
Політолог Володимир Фесенко вважає, що спільне комюніке, яке відображає позицію країн G7 і Євросоюзу, – це сприятлива тенденція для України.
"Для нас важливо те, що ми залишаємося в глобальному порядку денному. Про нас не забувають, адже у нас дехто любить на цю тему розмірковувати, мовляв, ми нікому не потрібні, на нас всі махнули рукою. Ні, ось ця спільна заява показує, що про Україну і війну на Донбасі пам'ятають", – зазначив він.
Водночас, упевнений експерт, один документ не зможе змінити ситуацію на Донбасі – розв'язання конфлікту, як і раніше, залежить від Росії.
"Інша річ, що серед країн – учасниць G7 є Німеччина і Франція, які беруть участь у переговорному процесі. І факт того, що вони налаштовані на продовження переговорного процесу, – це позитивна тенденція. Але, як і раніше, вирішення проблеми залежить від Росії. Тобто очікувати, що якась одна заява змінить ситуацію, – це дещо наївно. Але для нас важлива спільна консолідована позиція країн "Великої сімки". І вона для нас сприятлива".