Литва отримала потужну зброю для України

Раніше країна зібрала на неї €5 млн

6 липня "Байрактар" презентують на авіабазі Шяуляй. / Фото: Колаж: Сьогодні

До Литви прибув "Байрактар" "Ванагас" з усіма купленими боєприпасами. Незабаром він вирушить до України.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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"Байрактар" для України

"Байрактар "Ванагас" з усіма купленими боєприпасами вже в Литві! 6 липня ми матимемо його коротку презентацію на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях – в Україну!" – написав він.

The Bayraktar "Vanagas" з усіма амортизацією є все в Lithuania! На 6th July we will have quick presentation of it in the iauliai Air Base and after that its further path is to Ukraine! - Arvydas Anuauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022

Нагадаємо, країна зібрала €5 млн на дрон для України. Згодом Туреччина повідомила, що передасть "Байрактар" безоплатно.

Раніше ми писали, що в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ Дніпропетровської області) місцеві жителі проголосували за перейменування вулиці Байкальської в Байрактарську. Також 28 червня у Польщі відкрили збір грошей на турецький ударний безпілотник "Байрактар" для України.