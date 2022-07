Литва отримала потужну зброю для України

До Литви прибув "Байрактар" "Ванагас" з усіма купленими боєприпасами. Незабаром він вирушить до України.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

The Bayraktar "Vanagas" з усіма амортизацією є все в Lithuania! На 6th July we will have quick presentation of it in the iauliai Air Base and after that its further path is to Ukraine!