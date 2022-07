Литва получила мощное оружие для Украины

В Литву прибыл "Байрактар" "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами. Вскоре он отправится в Украину.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the iauliai Air Base and after that its further path is to Ukraine!