Люди стрибали з вікон. У будинку в Швеції прогримів потужний вибух (фото)

З будівлі евакуювали близько 100 осіб. Причина події поки невідома

На місці інциденту працюють медики і рятувальники. Фото: gp.se

У багатоповерхівці шведського міста Гетеборг сьогодні, 28 вересня, прогримів потужний вибух, який призвів до пожежі. Внаслідок інциденту постраждали більше 20 осіб.

Як повідомляє Gp.se, інцидент стався в центральній частині міста близько п'ятої ранку. Зараз на місці працюють рятувальники.

Що відомо

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Густий дим від пожежі заповнив квартири в 3 під'їздах і гаражі. Всіх жителів, а це мінімум 100 осіб евакуювали з будівлі.

Місцева служба порятунку повідомила, що деякі жителі, ймовірно, стрибали і вилазили з вікон, щоб врятуватися від вогню. Внаслідоу чого частина з них отримала травми.

Вулиця, де стався вибух, переповнена машинами "швидкої допомоги" і рятувальниками.

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Поліція почала попереднє розслідування за фактом руйнування будинку. Причина події поки невідома.

Потужний вибух прогримів в шведському Гетеборзі. Фото: gp.se Потужний вибух прогримів в шведському Гетеборзі. Фото: gp.se Потужний вибух прогримів в шведському Гетеборзі. Фото: gp.se Потужний вибух прогримів в шведському Гетеборзі. Фото: gp.se Потужний вибух прогримів в шведському Гетеборзі. Фото: gp.se 1 /5

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Постраждало більше 20 людей

Щонайменше 6 людей доставили в лікарню машини "швидкої допомоги", ще 18 постраждалих до медустанови привіз автобус. Попередньо, люди в автобусі отримали легкі травми.

У той же час є інформація про 3 постраждалих з серйозними травмами. Це три жінки віком 60, 70 і 80 років.

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