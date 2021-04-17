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Макрон після зустрічі із Зеленським поговорить з Путіним

17 квітня, 17:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Президент Французької Республіки продовжує висловлювати підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Президент Франції Еммануель Макрон поговорить з президентом РФ Володимиром Путіним після переговорів з главою української держави Володимиром Зеленським.

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Таке повідомлення з'явилося на офіційному сайті Єлисейського палацу. Тема розмови – виконання Мінських угод.

"Президент республіки і президент Зеленський обмінялися думками з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в рамках відеоконференції. Вони спільно зазначили, що висновки паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 р., залишаються цілком актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Президент республіки скоро обговорить це з президентом Путіним", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro Зеленський розповів, що врятує "нормандський формат". За його словами, за результатами візиту він дуже розраховує на допомогу Макрона в активізації переговорів щодо Донбасу.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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