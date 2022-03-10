Макрон назвав неприйнятними вимоги Путіна щодо України

Президент Франції сумнівається, що Путін взагалі може вести переговори

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента РФ Володимира Путіна для припинення війни в Україні. Про це повідомляє канал Верховної Ради України.

"Я повинен бути реалістом. Ми постійно залучені до переговорів з президентом Путіним. До останніх хвилин перед початком війни, і після оголошення розпочати війну, ми намагаємося вести переговори та домогтися припинення вогню. Але я повинен зізнатися, що умови, які висунув Путін, неприйнятні для будь-кого", — сказав Макрон перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі.

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За його словами, на сьогодні питання полягає в тому, чи готовий Путін у принципі зараз вести переговори та щось запропонувати.

Чого хоче Путін

Нагадаємо, Росія, щоб припинити війну в Україні, вимагає наступних кроків:

визнання Криму частиною РФ;

визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР";

нейтральний статус України, демілітаризація та "денацифікація".

Війна в Україні

Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не залишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищила цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.

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