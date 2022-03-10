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Макрон назвав неприйнятними вимоги Путіна щодо України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 20:42
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Президент Франції сумнівається, що Путін взагалі може вести переговори
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента РФ Володимира Путіна для припинення війни в Україні. Про це повідомляє канал Верховної Ради України.

"Я повинен бути реалістом. Ми постійно залучені до переговорів з президентом Путіним. До останніх хвилин перед початком війни, і після оголошення розпочати війну, ми намагаємося вести переговори та домогтися припинення вогню. Але я повинен зізнатися, що умови, які висунув Путін, неприйнятні для будь-кого", — сказав Макрон перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі.

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За його словами, на сьогодні питання полягає в тому, чи готовий Путін у принципі зараз вести переговори та щось запропонувати.

Чого хоче Путін

Нагадаємо, Росія, щоб припинити війну в Україні, вимагає наступних кроків:

  • визнання Криму частиною РФ;
  • визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР";
  • нейтральний статус України, демілітаризація та "денацифікація".

Війна в Україні

Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не залишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищила цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.

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У Дніпропетровській області військові РФ завдали ракетного удару по аеропорту в Лозоватці. За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає.

Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрія Захарова.

На війну з Україною Росія вже кидає приватні охоронні фірми — про це розповів приватний охоронець із РФ, який потрапив у полон до українських силовиків.

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Радник голови МВС Антон Геращенко розповів про спосіб здобути перемогу над Росією.

З початку війни з-за кордону додому повернулося 215 тисяч українців. Переважно – чоловіки, десь 80%.

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Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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