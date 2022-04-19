Макрон підтримав повне нафтове та газове ембарго для Росії

Європейці мають припинити купувати нафту і газ, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну

Макрон про російський газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ. Він також спростовує інформацію, що саме за його ініціативою до завершення президентських виборів у Франції було відкладено питання ембарго на нафту РФ.

Таку заяву Макрон зробив під час інтерв’ю телеканалу France 5, передає Європейська правда.

Реклама

За його словами, європейці мають припинити купувати нафту і газ в РФ, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну проти України.

Макрон додав, що Франція не залежить від постачань російського газу, а тому блокуванням ембарго займається інша країна. Проте, французький президент зазначив, що "європейський ринок є взаємопов'язаним" і в цілому "Європа залежить від російського газу".

Макрон також відмовився встановити червоні лінії для можливого застосування хімічної зброї, оскільки "ми повинні виміряти наслідки", які це матиме.

Реклама

Зеленський розкритикував європейських лідерів

Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейських лідерів. Все через те, що дехто досі не запровадив ембарго на енергоносії з Росії. Про це повідомляє глава держави під час звернення до парламенту Литви, пише РБК-Україна.

"Євросоюз обговорює вже шостий пакет санкцій проти Росії за війну і досі не відомо, чи під санкціями опиниться нафта. Навіть після побачених масових вбивств у Бучі та інших містах деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитися, коли вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв. Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, а й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати через свої податки, через свої акцизи військову машину РФ ", – зазначив Зеленський.

Читайте також: