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Макрон підтримав повне нафтове та газове ембарго для Росії

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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19 квітня, 03:22
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Європейці мають припинити купувати нафту і газ, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну
Макрон про російський газ
Макрон про російський газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ. Він також спростовує інформацію, що саме за його ініціативою до завершення президентських виборів у Франції було відкладено питання ембарго на нафту РФ.

Таку заяву Макрон зробив під час інтерв’ю телеканалу France 5, передає Європейська правда.

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За його словами, європейці мають припинити купувати нафту і газ в РФ, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну проти України.

Макрон додав, що Франція не залежить від постачань російського газу, а тому блокуванням ембарго займається інша країна. Проте, французький президент зазначив, що "європейський ринок є взаємопов'язаним" і в цілому "Європа залежить від російського газу".

Макрон також відмовився встановити червоні лінії для можливого застосування хімічної зброї, оскільки "ми повинні виміряти наслідки", які це матиме.

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Зеленський розкритикував європейських лідерів

Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейських лідерів. Все через те, що дехто досі не запровадив ембарго на енергоносії з Росії. Про це повідомляє глава держави під час звернення до парламенту Литви, пише РБК-Україна.

"Євросоюз обговорює вже шостий пакет санкцій проти Росії за війну і досі не відомо, чи під санкціями опиниться нафта. Навіть після побачених масових вбивств у Бучі та інших містах деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитися, коли вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв. Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, а й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати через свої податки, через свої акцизи військову машину РФ ", – зазначив Зеленський.

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