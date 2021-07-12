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Меркель пообіцяла Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19

12 липня 2021 20:32

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Канцлерка Німеччини вважає важливим спільне подолання викликів пандемії коронавірусної хвороби

Брифінг Володимира Зеленського та Ангели Меркель / колаж "Сьогодні"

Брифінг Володимира Зеленського та Ангели Меркель / колаж "Сьогодні"

Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусної хвороби для спільного "подолання викликів пандемії".

Про це канцлерка ФРН Ангела Меркель повідомила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Україна та Німеччина хочуть разом подолати виклики пандемії. Сьогодні можемо обіцяти Україні до 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Це дуже важливий крок", – заявила Меркель.

Брифінг Володимира Зеленського і Ангели Меркель

Брифінг Володимира Зеленського і Ангели Меркель / Фото: Сьогодні

Водночас вона не уточнила, яку саме вакцину отримає наша країна від уряду Німеччини.

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Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з дводенним робочим візитом.

У понеділок він, крім канцлерки, зустрівся з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром, якому розповів про захворюваність на коронавірус в Україні, наголосивши на важливості дійової підтримки з боку ЄС і Німеччини, зокрема в забезпеченні українців вакцинами.

Ми також писали, що в центрах масової вакцинації використовуватимуть антиковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, постачання якої очікується найближчим часом.

Всі подробиці в спецтемі Зеленський - Меркель: подробиці зустрічі

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