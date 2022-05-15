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"Ми засуджуємо путінську агресію": нова президент Угорщини підтримала вступ України до ЄС

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15 травня, 00:23
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Новак заявила, що свою першу на посаді президента закордонну поїздку 17 травня здійснить до Польщі
Новий президент Угорщини Каталіна Новак засудила агресію Росії Колаж "Сьогодні"
Новий президент Угорщини Каталіна Новак засудила агресію Росії Колаж "Сьогодні"

Новий президент Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації засудила вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Telex.

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Деталі

"Ми засуджуємо агресію путіна, збройне вторгнення до суверенної держави. Ми назавжди говоримо немає всіх зусиль, спрямованих на відновлення Радянського Союзу", – заявила Новак.

Новак назвала 10 пунктів, у яких викладено позицію щодо російського вторгнення та ставлення до України:

  • Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.
  • Ми назавжди скажемо "ні" всім зусиллям відновити Радянський Союз.
  • Ми, угорці, хочемо миру тут та у сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.
  • Ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.
  • Ми не нейтральні, ми на боці безневинних жертв та правди. Ми виконуємо свої зобов'язання в рамках ЄС та НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.
  • За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися і постійно розвиваємо наші оборонні сили.
  • Ми підтримуємо вступ України до ЄС.
  • Ми готові жертвувати заради миру і не перешкоджатимемо допомоги наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які вимагають від угорців більше жертв, ніж шкода, яку вони завдають російському агресору.
  • Ми раді бути посередником між війною.
  • Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні як раніше, так і зараз.

Новак також заявила, що свою першу на посаді президента закордонну поїздку 17 травня здійснить до Польщі

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Каталіна Новак стала першою жінкою-президентом Угорщини. Вона була заступником голови партії "Фідес", а також міністром у справах сім'ї у попередньому уряді Віктора Орбана.

Європа заплатить за відмову

Представники ЄС заявили, що готові виплатити компенсацію Угорщини, якщо та підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, що передбачає заборону імпорту російських енергоносіїв.

Кошти на це візьмуть із нової енергетичної стратегії Євросоюзу під назвою REPowerEU (про неї оголосять 18 травня), яка спрямована на поетапна відмова ЄС від російських копалин задовго до 2030 року. У цій стратегії мають бути кошти для країн спільноти, зокрема й Угорщини.

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Нагадаємо, що шостий пакет санкцій передбачає надання Угорщини та Словаччини терміну до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж у інших країнах ЄС. Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.

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