На Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна: відео

На східному узбережжі Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна, який ще називають головним вулканом Європи.
Про це повідомляє агентство ANSA.
Як повідомляється, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави. Підвищення вулканічної активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології о 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).
Раніше повідомлялося, що на Сицилії прокинувся інший вулкан – Стромболі. Виверження відчувалося туристами і жителями острова й інших близьких до нього місць на архіпелазі. Дуже високий стовп диму було видно за багато кілометрів.
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