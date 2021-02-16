На Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна: відео

На східному узбережжі Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна, який ще називають головним вулканом Європи.

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Про це повідомляє агентство ANSA.

Як повідомляється, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави. Підвищення вулканічної активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології о 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).

Раніше повідомлялося, що на Сицилії прокинувся інший вулкан – Стромболі. Виверження відчувалося туристами і жителями острова й інших близьких до нього місць на архіпелазі. Дуже високий стовп диму було видно за багато кілометрів.

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