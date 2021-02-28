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Напад на банк і підпал поліцейського фургона: в Барселоні знову заворушення (фото, відео)

28 лютого, 00:28

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поліція затримала понад 10 людей

В Іспанії тривають протести через вирок реперуПабло Аселю, якого визнали винним у прославлянні тероризму – мітинги в суботу, 27 лютого, традиційно переросли в заворушення з підпалами і погромами.

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Про це повідомляє El Pais.

/ Фото: Reuters

За даними міської поліції, в суботу на мітинг, організований студентськими профспілками, партіями Arran і CUP і прихильниками незалежності Каталонії, вийшли близько 4 тис. людей, які, крім звільнення репера, вимагали проведення соціальних реформ і "самовизначення".

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/ Фото: Reuters

Під час суботніх заворушень протестувальники знову зводили барикади, громили магазини і банкомати, крім того, зафіксовано напад щонайменше на один банк – його підпалили, розбивши вітрину.

Дісталося під час протестів і поліції – мітингувальники підпалили поліцейський фургон, запустивши в нього "коктейлем Молотова", просто навпроти комісаріату Міської гвардії.

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/ Фото: Reuters

За останніми даними, під час заворушень затримано понад 10 людей.

/ Фото: Reuters

Зазначимо, репера Пабло Аселя засудили за прославляння ліворадикального тероризму і образу монархії – у 2018 році суд засудив його до дев'яти місяців ув'язнення за висловлювання зі згадуванням терористичної організації GRAPO.

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12 лютого він мав добровільно прибути до в'язниці, проте відмовився це зробити і 16 лютого забарикадувався в університеті разом з прихильниками.

Нагадаємо, в листопаді в Іспанії пройшли масові протести проти карантину, на яких також відбувалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

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Іспинія протести підпал погроми поліція заворушення Барселона Каталонія
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