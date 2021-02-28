Нападение на банк и поджог полицейского фургона: в Барселоне снова беспорядки (видео)

В субботу в поддержку рэпера вышли около 4 тыс. человек

В Испании продолжаются протесты из-за приговора рэперу Пабло Аселю, которого признали виновным в прославлении терроризма – митинги в субботу, 27 февраля традиционно переросли в беспорядки с поджегами и погромами.

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Об этом сообщает El Pais.

По данным городской полиции, в субботу на митинг, организованный студенческими профсоюза, партиями Arran и CUP и сторонниками независимости Каталонии, вышли около 4 тыс. человек, которые помимо освобождения рэпера, требовали проведения социальных реформ и "самоопределения".

/ Фото: Reuters

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В ходе субботних беспорядков протестующие снова возводили баррикады, громили магазины и банкоматы, кроме того, зафиксировано нападение как минимум на один банк – его подожгли, разбив витрину.

Досталось в ходе протестов и полиции – митингующие подожгли полицейский фургон, забпустив в него "коктейлем Молотова", прямо напротив комиссариата Городской гвардии.

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