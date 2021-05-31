НАТО завтра обговорить ситуацію в Україні та підготовку до саміту – Столтенберг

Глави МЗС і міноборони країн – учасниць Північноатлантичного альянсу 1 червня обговорять ситуацію в нашій країні

Міністри закордонних справ і оборони країн НАТО обговорять 1 червня ситуацію в Україні та Білорусі, а також підготовку до саміту Альянсу 14 червня.

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Про це на пресконференції заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми обговоримо ситуацію в Україні, в Білорусі, Афганістані, а також підготовку до саміту", – сказав він.

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Генсек додав, що саміт НАТО покаже зближення позицій країн Альянсу перед обличчям викликів, що виходять від Китаю.

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Раніше ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергомскупчення російських військ біля кордонів України.

Також ми повідомляли, що до 2025 року Україна першою серед країн – партнерів НАТО отримає оновлений пакет щодо мети партнерства.