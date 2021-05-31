НАТО завтра обговорить ситуацію в Україні та підготовку до саміту – Столтенберг

Міністри закордонних справ і оборони країн НАТО обговорять 1 червня ситуацію в Україні та Білорусі, а також підготовку до саміту Альянсу 14 червня.
Про це на пресконференції заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Ми обговоримо ситуацію в Україні, в Білорусі, Афганістані, а також підготовку до саміту", – сказав він.
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Генсек додав, що саміт НАТО покаже зближення позицій країн Альянсу перед обличчям викликів, що виходять від Китаю.
Раніше ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергомскупчення російських військ біля кордонів України.
Також ми повідомляли, що до 2025 року Україна першою серед країн – партнерів НАТО отримає оновлений пакет щодо мети партнерства.