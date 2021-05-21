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Емануель Макрон обговорив з генсеком НАТО російські війська біля кордонів України

21 травня, 18:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Франції і генсек Альянсу обговорили ситуацію в Україні та російську агресію

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергомскупчення російських військ біля кордонів України.

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Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

"Два лідера торкнулися ситуації в Україні, при цьому Столтенберг зазначив, що у Росії все ще більше військ в Україні і навколо неї, ніж до недавньої ескалації. Генеральний секретар закликав до мирного врегулювання, високо оцінивши роль Франції в нормандському форматі", – йдеться в повідомленні.

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Раніше в НАТО заявили, що після окупації Криму Росія стала ключовою проблемою для Північноатлантичного альянсу в Чорноморському регіоні, тепер вона намагається за допомогою українського півострова поширити свій військовий вплив на Середземне море і Північну Африку.

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