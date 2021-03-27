Не тільки борщ: у Франції хочуть домогтися внесення багета до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

Вони хочуть захистити культуру його приготування

У Франції Федерація пекарів номінувала багет на включення до реєстру нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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Про це повідомляє Reuters.

Пекарі вважають, що міжнародне визнання може захистити культуру приготування багета. Її передають з покоління в покоління, а багато хто хоче його підробити.

"Перше, про що ми просимо дитину, – це піти купити багет в пекарні. Ми зобов'язані захищати ці звички заради самих себе", – сказав президент Федерації пекарів Франції Рейтер Домінік Анракт.

Пекарі побоюються, що традиційні багети з пекарні витіснять продукти, які виробляються на гігантських заводах і продають в супермаркетах.

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Зазначимо, що щодня у Франції продають близько 6 млн багетів. Але Анракт вважає, що вони знаходяться під загрозою. Оскільки з початку 1950-х років в країні закрилися близько 30 тисяч пекарень.

Про те, чи включать багет до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, стане відомо лише наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, що в Україні хочуть номінувати український борщ. 6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури і інформаційної політики України рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, "культуру приготування українського борщу".

Раніше ми повідомляли, що 17 грудня 2020 року прийняли рішення внести фінську сауну до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

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