Русский
$ 27,97
33,03
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Не тільки борщ: у Франції хочуть домогтися внесення багета до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

27 березня, 15:13

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони хочуть захистити культуру його приготування

У Франції Федерація пекарів номінувала багет на включення до реєстру нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Пекарі вважають, що міжнародне визнання може захистити культуру приготування багета. Її передають з покоління в покоління, а багато хто хоче його підробити.

"Перше, про що ми просимо дитину, – це піти купити багет в пекарні. Ми зобов'язані захищати ці звички заради самих себе", – сказав президент Федерації пекарів Франції Рейтер Домінік Анракт.

Пекарі побоюються, що традиційні багети з пекарні витіснять продукти, які виробляються на гігантських заводах і продають в супермаркетах.

В тренді
Одним абзацом. Автозаки і обшуки – як білоруси "відсвяткували" День Волі (фото)
Реклама

Зазначимо, що щодня у Франції продають близько 6 млн багетів. Але Анракт вважає, що вони знаходяться під загрозою. Оскільки з початку 1950-х років в країні закрилися близько 30 тисяч пекарень.

Про те, чи включать багет до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, стане відомо лише наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, що в Україні хочуть номінувати український борщ. 6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури і інформаційної політики України рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, "культуру приготування українського борщу".

Раніше ми повідомляли, що 17 грудня 2020 року прийняли рішення внести фінську сауну до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Країни масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?
Країни масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?Євросоюз
ДТП автобуса з українцями в Польщі: копи почали розслідування (відео з місця аварії)
ДТП автобуса з українцями в Польщі: копи почали розслідування (відео з місця аварії)Євросоюз
Скандал навколо AstraZeneca: в Норвегії підтвердили зв'язок між тромбозом і вакциною
Скандал навколо AstraZeneca: в Норвегії підтвердили зв'язок між тромбозом і вакциноюЄвросоюз
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБЄвросоюз
AstraZeneca і тромбоз: вчені виявили зв'язок та як уникнути смертей
AstraZeneca і тромбоз: вчені виявили зв'язок та як уникнути смертейЄвросоюз
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в Україні
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в УкраїніЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти