Не только борщ: во Франции хотят добиться внесения багета в список культурного наследия ЮНЕСКО

Они хотят защитить культуру его приготовления

Во Франции Федерация пекарей номинировала багет на включение в реестр нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Пекари считают, что международное признание может защитить культуру приготовления багета. Ее передают поколения в поколение, а многие хотят его подделать.

"Первое, о чем мы просим ребенка, – это пойти купить багет в пекарне. Мы обязаны защищать эти привычки ради самих себя", – сказал президент Федерации пекарей Франции Рейтер Доминик Анракт.

Пекари опасаются, что традиционные багеты из пекарни вытеснят продукты, которые производятся на гигантских заводах и продают в супермаркетах.

В тренде Оружие и наркотики: молодая украинка в Италии стала жертвой разборок наркоторговцев

Реклама

Отметим, что ежедневно во Франции продают около 6 млн багетов. Но Анракт считает, что они находятся под угрозой. Поскольку с начала 1950-х годов в стране закрылись около 30 тысяч пекарен.

О том, включат ли багет в список культурного наследия ЮНЕСКО, станет известно лишь в конце 2021 года.

Напомним, что в Украина хочет номинировать украинский борщ. 6 октября экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины рекомендовала министерству включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности, "культуру приготовления украинского борща".

Ранее мы сообщали, что 17 декабря 2020 года приняли решение внести финскую сауну в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама